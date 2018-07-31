В Тульской области в «перевертыше» пострадали женщина и ребенок

30 июля в 11.30 на 126-м километре автодороги «Крым» Заокского района 39-летняя женщина, управляя автомобилем «Мицубиси Галант», по предварительным данным, не справилась с управлением и опрокинулась в кювет.

В аварии пострадали водитель и восьмилетняя пассажирка. В УГИБДД по Тульской области отметили, что в момент ДТП ребенок находился в машине на заднем сиденье и был пристегнут штатным ремнем безопасности.

госавтоинспекция

Госавтоинспекция Тульской области разъясняет, что в соответствии с подпунктом 9 пункта 22 ПДД РФ:



Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств (ДДУ), соответствующих весу и росту ребенка.



Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) – с использованием ДДУ, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием ДДУ.



Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.



Перевозка детей в возрасте старше 7 лет может осуществляться без использования ДДУ на заднем сиденье автомобиля с применение штатных ремней безопасности, только в тех случаях, когда невозможно подобрать детское удерживающее устройство по весу и росту ребенка (рост более 150 см).

Штраф за неправильную перевозку детей предусмотрен частью 3 статьи 12.23 КоАП в размере трех тысяч рублей, для должностных лиц – 25 000 рублей, для юридических лиц – 100 000 рублей.