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В Тульской области в «перевертыше» пострадали женщина и ребенок

В Тульской области в «перевертыше» пострадали женщина и ребенок

Все обстоятельства аварии выясняются.

30 июля в 11.30 на 126-м километре автодороги «Крым» Заокского района  39-летняя женщина, управляя автомобилем «Мицубиси Галант», по предварительным данным, не справилась с управлением и опрокинулась в кювет.

В аварии пострадали водитель и восьмилетняя пассажирка. В УГИБДД по Тульской области отметили, что в момент ДТП ребенок находился в машине на заднем сиденье и был пристегнут штатным ремнем безопасности. 

госавтоинспекция

Госавтоинспекция Тульской области разъясняет, что в соответствии с подпунктом 9 пункта 22 ПДД РФ: 

Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств (ДДУ), соответствующих весу и росту ребенка. 

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) – с использованием ДДУ, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием ДДУ.

Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

Перевозка детей в возрасте старше 7 лет может осуществляться без использования ДДУ на заднем сиденье автомобиля с применение штатных ремней безопасности, только в тех случаях, когда невозможно подобрать детское удерживающее устройство по весу и росту ребенка (рост более 150 см).

Штраф за неправильную перевозку детей предусмотрен частью 3 статьи 12.23 КоАП в размере трех тысяч рублей, для должностных лиц – 25 000 рублей, для юридических лиц – 100 000 рублей.

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 15:18 +2
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