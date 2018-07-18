Попавшийся на взятке начальник полиции Мордвеса уволен из УМВД Тульской области

В Управлении МВД России проведена служебная проверка в отношении сотрудника полиции, который подозревается в совершении противоправных деяний коррупционной направленности.

«По её результатам принято решение об увольнении сотрудника со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям, а также о наказании его непосредственных руководителей за ненадлежащую профилактику преступлений и правонарушений среди личного состава подразделения. В настоящее время он задержан», — сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Тульской области, а также ОРЧ (СБ) УМВД России по Тульской области.

По данным следствия, в период до 8 июля 2018 года обвиняемым было установлено, что на территории его обслуживания в Веневском районе Тульской области мужчина занимается выращиванием и сбором сельскохозяйственных культур в парниках. Для работы он привлекал лица, не имеющие регистрации и разрешения на работу на территории Российской Федерации.

С 11 по 16 июля 2018 года обвиняемый несколько раз требовал от фермера 165 000 рублей за непроведение проверок миграционного и трудового законодательства в отношении его работников.

В случае отказал угрожал проблемами в реализации сельскохозяйственной продукции.

16 июля 2018 года обвиняемый лично получил от мужчины часть взятки 20 000 рублей, после чего его действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Тульской области.

В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи проводят следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.