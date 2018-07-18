В Тульской области начальник полиции Мордвеса задержан за взятку и вымогательство
Мужчина угрожал фермеру проверками и проблемами в реализации продукции.
Следственным отделом по Новомосковску СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по п. п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ - получение должностным лицом взятки, совершенное с вымогательством, в крупном размере, в отнощении начальника пункта полиции «Мордвесский» ОМВД России по Веневскому району Тульской области.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Тульской области, а также ОРЧ (СБ) УМВД России по Тульской области.
По данным следствия, в период до 8 июля 2018 года обвиняемым было установлено, что на территории его обслуживания в Веневском районе Тульской области мужчина занимается выращиванием и сбором сельскохозяйственных культур в парниках. Для работы он привлекал лица, не имеющие регистрации и разрешения на работу на территории Российской Федерации.
С 11 по 16 июля 2018 года обвиняемый несколько раз требовал от фермера 165 000 рублей за непроведение проверок миграционного и трудового законодательства в отношении его работников.
В случае отказал угрожал проблемами в реализации сельскохозяйственной продукции.
16 июля 2018 года обвиняемый лично получил от мужчины часть взятки 20 000 рублей, после чего его действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Тульской области.
В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следователи проводят следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
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