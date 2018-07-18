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Игорь Рабинер заявил в полицию на бывшего тренера тульского «Арсенала» Сергея Кирьякова

Игорь Рабинер заявил в полицию на бывшего тренера тульского «Арсенала» Сергея Кирьякова

Полиция приняла заявление журналиста. Начато расследование.

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер написал в полицию заявление на бывшего тренера тульского «Арсенала» Сергея Кирьякова, сообщает издание. Тот ударил журналиста во вторник перед выступлением на телевидении.
 
Итогом конфликта стал синяк у правого глаза Рабинера.
 
Поводом для конфликта послужила статья годичной давности, в которой Рабинер раскритиковал работу Кирьякова.
Полиция приняла заявление журналиста. Начато расследование.
Напомним, о конфликте стало известно накануне у студии «Матч ТВ»,  куда были приглашены оба участника конфликта. Бывший форвард должен был сменить журналиста в эфире.
 
- Кирьяков задал вопрос, не хочет ли Рабинер ему что-то сказать. Получив отрицательный ответ, экс-футболист нанес обозревателю удар по лицу, завязалась драка, которую растащили сотрудники телеканала, — пишет издание.
 

Редакция «СЭ» считает поведение Кирьякова недопустимым. Мы готовы к любой цивилизованной дискуссии по поводу материалов, опубликованных в нашем издании, предоставляем трибуну самым разным людям из мира футбола, всегда давали слово и Кирьякову.

Но после нападения на нашего журналиста этот человек для «СЭ» — персона нон-грата. Футболиста, тренера и эксперта Кирьякова для нашей редакции больше не существует. По крайней мере, до тех пор, пока не будут принесены публичные извинения обозревателю.

«Спорт-Экспресс» опубликовал материал, из-за которого произошел конфликт. Прочитать статью можно здесь.

Автор: Юлия Александрова, вчера, в 22:34 +2
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