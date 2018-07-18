Игорь Рабинер заявил в полицию на бывшего тренера тульского «Арсенала» Сергея Кирьякова
Полиция приняла заявление журналиста. Начато расследование.
Полиция приняла заявление журналиста. Начато расследование.
?? Кирьяков напал на Рабинера после эфира на ТВhttps://t.co/7L1vJm4dxh pic.twitter.com/lp9lRz2ZPH— Спорт-Экспресс (@sportexpress) 17 июля 2018 г.
Редакция «СЭ» считает поведение Кирьякова недопустимым. Мы готовы к любой цивилизованной дискуссии по поводу материалов, опубликованных в нашем издании, предоставляем трибуну самым разным людям из мира футбола, всегда давали слово и Кирьякову.
Но после нападения на нашего журналиста этот человек для «СЭ» — персона нон-грата. Футболиста, тренера и эксперта Кирьякова для нашей редакции больше не существует. По крайней мере, до тех пор, пока не будут принесены публичные извинения обозревателю.
«Спорт-Экспресс» опубликовал материал, из-за которого произошел конфликт. Прочитать статью можно здесь.