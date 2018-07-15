В Туле на Одоевском шоссе столкнулись «Форд Транзит» и «Нива»

О происшествии сообщили сотрудники ГУ МЧС: их помощь потребовалась для ликвидации последствий ДТП.

14 июля 2018 года в 18.33 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Одоевском шоссе, где произошло столкновение двух автотранспортных средств: «Форда Транзит» и «Нивы».

На месте работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Один из водителей пострадал. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Все обстоятельства происшествия выясняют в региональном УГИБДД.