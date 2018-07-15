новости
новости
Регистрация
В Туле на Одоевском шоссе столкнулись «Форд Транзит» и «Нива»

В Туле на Одоевском шоссе столкнулись «Форд Транзит» и «Нива»

О происшествии сообщили сотрудники ГУ МЧС: их помощь потребовалась для ликвидации последствий ДТП.

14 июля 2018 года в 18.33 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Одоевском шоссе, где произошло столкновение двух автотранспортных средств: «Форда Транзит» и «Нивы».

На месте работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Один из водителей пострадал.  Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Все обстоятельства происшествия выясняют в региональном УГИБДД.

сегодня, в 12:40 +1
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
ТулаОдоевское шоссе

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

15 июля на главной площади Тулы пройдет красочный колор-фест
15 июля на главной площади Тулы пройдет красочный колор-фест
Уснувший в своем BMW прямо на дороге тульский чиновник уволен с должности
Уснувший в своем BMW прямо на дороге тульский чиновник уволен с должности
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.