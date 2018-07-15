Уснувший в своем BMW прямо на дороге тульский чиновник уволен с должности

Официальное сообщение об этом размещено на сайте Киреевской администрации.

«Внимание, объявление!!! Полномочия главы администрации муниципального образования Красноярское Киреевского района Попкова Олега Владимировича прекращены досрочно». Сообщение такого содержания появилось на сайте областного правительства на страничке администрации Киреевского района.

Возможно, досрочное прекращение полномочий главы связано с происшествием, о котором писали все тульские СМИ (Myslo рассказал об этом здесь).

Напомним, 12 июля на улице Демидовская плотина в Туле водитель BMW остановился на трамвайных путях и не подавал признаком жизни. Пришлось вызывать спецслужбы. Двери авто были заблокированы, вскрыть иномарку помогла городская служба спасения.

От водителя исходил запах алкоголя, но от освидетельствования от отказался. После публикации в интернете фотографий местные жители узнали в водителе главу администрации МО Красноярское Киреевского района Олега Попкова.