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Уснувший в своем BMW прямо на дороге тульский чиновник уволен с должности

Уснувший в своем BMW прямо на дороге тульский чиновник уволен с должности

Официальное сообщение об этом размещено на сайте Киреевской администрации.

«Внимание, объявление!!! Полномочия главы администрации муниципального образования Красноярское Киреевского района Попкова Олега Владимировича прекращены досрочно». Сообщение такого содержания появилось на сайте областного правительства на страничке администрации Киреевского района.

Возможно, досрочное прекращение полномочий главы связано с происшествием, о котором писали все тульские СМИ (Myslo рассказал об этом здесь).

 

Напомним, 12 июля на улице Демидовская плотина в Туле водитель BMW остановился на трамвайных путях и не подавал признаком жизни. Пришлось вызывать спецслужбы. Двери авто были заблокированы, вскрыть иномарку помогла городская служба спасения.

От водителя исходил запах алкоголя, но от освидетельствования от отказался. После публикации в интернете фотографий местные жители узнали в водителе главу администрации МО Красноярское Киреевского района Олега Попкова.

По факту происшествия в районе провели проверку.

13 июля чиновник был уволен.

Отметим также, что в июне этого года Олега Попкова привлекли к административной ответственности.

Киреевская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения администрацией МО Красноярское законодательства о местном самоуправлении, об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления.

И нашла нарушения. На официальном сайте МО Киреевский район, на котором размещается и информация о деятельности органов местного самоуправления МО Красноярское, отсутствует часть обязательной к размещению информации. В частности, прокуратура не нашла на сайте ряда муниципальных нормативно-правовых актов, принятых администрацией, устав органа власти был опубликован в неактуальной редакции, не было и другой важной информации.

Прокурор возбудил в отношении главы администрации МО Красноярское дело об административном правонарушении (ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ)

Постановлением мирового судьи участка № 24 Киреевского судебного района главе назначили наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей.

 
 
 
 

 

сегодня, в 11:52 +8
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