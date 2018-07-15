15 июля на главной площади Тулы пройдет красочный колор-фест
Мероприятие состоится в рамках проекта «Нескучный город». Не пропустите!
Сегодня, 15 июля, в 17.00, на площади Ленина, рамках проекта «Нескучный город» пройдет фестиваль красок «Разукрасим наше лето».
Туляков и гостей праздника ждет насыщенная музыкально-развлекательная программа от продюсерского центра Константина Калинина, различные конкурсы, концерт и молодежная дискотека.
Особое настроение придают фестивалям специальные безопасные краски на натуральной основе. Все участники праздника в конце фестиваля гарантированно будут сиять всеми цветами радуги.
На фестивале выступят тульские ди-джеи и исполнители – DJ George Elder, ORIGAMI X DAVID WHITE, Антон Сольтеров, D. Piaf, BlackWolf и других участников проекта «Парк Пати», танцевальные коллективы Look At Me, Frame Fam и специальные гости из Москвы – Дарья Бутарева, Леора Зайка, Илья Daff.
Фоторепортаж с праздника - скоро на Myslo!