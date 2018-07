15 июля на главной площади Тулы пройдет красочный колор-фест

Сегодня, 15 июля, в 17.00, на площади Ленина, рамках проекта «Нескучный город» пройдет фестиваль красок «Разукрасим наше лето».

Туляков и гостей праздника ждет насыщенная музыкально-развлекательная программа от продюсерского центра Константина Калинина, различные конкурсы, концерт и молодежная дискотека.

Особое настроение придают фестивалям специальные безопасные краски на натуральной основе. Все участники праздника в конце фестиваля гарантированно будут сиять всеми цветами радуги.

На фестивале выступят тульские ди-джеи и исполнители – DJ George Elder, ORIGAMI X DAVID WHITE, Антон Сольтеров, D. Piaf, BlackWolf и других участников проекта «Парк Пати», танцевальные коллективы Look At Me, Frame Fam и специальные гости из Москвы – Дарья Бутарева, Леора Зайка, Илья Daff.

Фоторепортаж с праздника - скоро на Myslo!