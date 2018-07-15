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Самые популярные аферы на сайтах бесплатных объявлений: Тульская полиция рассказала о мошенниках

Самые популярные аферы на сайтах бесплатных объявлений: Тульская полиция рассказала о мошенниках

Сотрудники УМВД призывают граждан к бдительности при продаже товара через интернет.

Самый популярный вид обмана на сайте бесплатных объявлений — это перевод денежных средств на счет банковской карты. Мошенники используют ее, когда человек что-то продает. Злоумышленник действует по следующей схеме: звонит и говорит, что купит то, что вы продаете, не торгуясь. Опытных продавцов часто настораживает решимость купить вещь без визуального осмотра, проверки или примерки. Более того, лже-покупатель просит оставить предмет продажи за ним, желая оплатить картой свою покупку «здесь и сейчас».

Если то, что вы продаете, нельзя назвать дефицитом, и цена не самая низкая, будьте предельно внимательны!

Обычно далее события развиваются таким образом: мошенник просит продиктовать номер вашей пластиковой карты и другие ее данные. Либо сначала приходит СМС — сообщение, текст которого виден в течение нескольких секунд, и что там написано, не каждый успевает прочитать. Главное, что нужно злоумышленникам — это код, который приходит в смс-сообщении на ваш номер или код, указанный на обороте вашей банковской карты.

Ни в коем случае не нужно ничего им диктовать, иначе деньги с вашего счета уйдут на счет мошенника.

Еще один способ хищения денежных средств: аферист диктует Вам некоторые действия, которые Вы должны произвести на терминале, якобы для того, что бы он перевел вам на счет денежные средства. После некоторых манипуляций, деньги с карты исчезают. Люди, сами того не подозревая, переводят деньги со своего счета на счет мошенника.

Полицейские рекомендуют гражданам использовать меры противостояния данному методу мошенничества:

  • нельзя сообщать незнакомому лицу паспортные данные, cvc-кoд с вашей карты (его нельзя называть даже специалисту банка).
  • нельзя говорить пароль, который приходит на ваш телефон в виде СМС-сообщения.
 
 

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:45 +8
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