новости
новости
Регистрация
Стартует приём заявок на участие в тульском кинофестивале «Шорты»

Стартует приём заявок на участие в тульском кинофестивале «Шорты»

Гостями мероприятия станут продюсер фильма «Училка» Петр Черенков, актеры Руслан Калимуллин и Евгения Осипова.

В среду, 18 июля, в представительстве правительства Тульской области в Москве будет дан старт приёму работ на фестиваль коротких фильмов «Шорты». В церемонии примут участие представители правительства Тульской области, победители фестиваля прошлых лет, известные кинематографисты и деятели культуры и искусства.

Гостями мероприятия станут продюсер фильма «Училка» Петр Черенков, актер кино Руслан Калимуллин, актриса Евгения Осипова. За 8 лет в фестивале приняли участие около 800 участников из 192 городов 24 стран мира и 56 регионов России. 

Фестиваль проходит в три этапа: с 18 июля по 10 октября – приём заявок, затем – голосование, а 17 ноября – награждение победителей. Они будут определены в семи номинациях: фильм, анимация, постер, трейлер, операторская работа, оригинальный саундтрек и актерская работа.

Победителя выберут участники кинофестиваля «Шорты» прошлых лет, а также будут учитываться результаты голосования в социальных сетях. Закрытие кинофестиваля «Шорты» и награждение победителей состоится 17 ноября в 18.00 в атриуме тульского кремля.

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:52 +2
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областифестиваль коротких фильмовтульские Шортыприём работкинофестиваль
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Погода в Туле 13 июля: дождь с грозой, ветер и жара
Погода в Туле 13 июля: дождь с грозой, ветер и жара
Руководство «Тульского молочного комбината» подозревают в неуплате 99 млн рублей налогов
Руководство «Тульского молочного комбината» подозревают в неуплате 99 млн рублей налогов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.