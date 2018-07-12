Стартует приём заявок на участие в тульском кинофестивале «Шорты»

В среду, 18 июля, в представительстве правительства Тульской области в Москве будет дан старт приёму работ на фестиваль коротких фильмов «Шорты». В церемонии примут участие представители правительства Тульской области, победители фестиваля прошлых лет, известные кинематографисты и деятели культуры и искусства.

Гостями мероприятия станут продюсер фильма «Училка» Петр Черенков, актер кино Руслан Калимуллин, актриса Евгения Осипова. За 8 лет в фестивале приняли участие около 800 участников из 192 городов 24 стран мира и 56 регионов России.

Фестиваль проходит в три этапа: с 18 июля по 10 октября – приём заявок, затем – голосование, а 17 ноября – награждение победителей. Они будут определены в семи номинациях: фильм, анимация, постер, трейлер, операторская работа, оригинальный саундтрек и актерская работа.

Победителя выберут участники кинофестиваля «Шорты» прошлых лет, а также будут учитываться результаты голосования в социальных сетях. Закрытие кинофестиваля «Шорты» и награждение победителей состоится 17 ноября в 18.00 в атриуме тульского кремля.