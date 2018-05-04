Приговор руководителям тульского банка «Первый Экспресс» огласят 14 мая

Стала известна дата оглашения приговора руководителям коммерческого банка «Первый Экспресс». Судья вынесет вердикт фигурантам громкого уголовного дела 14 мая в Привокзальном суде Тулы.

Подсудимым грозят внушительные сроки. По мнению прокуратуры, первый заместитель председателя правления банка Сергей Федичев должен получить 16 лет лишения свободы, начальник отдела ценных бумаг Юлия Воробьёва — 15,6 лет, председатель совета директоров «Первого Экспресса» Сергей Худяков — 18,6 лет, а бывший председатель правления коммерческого банка Константин Томенчук — 18,6 лет.

Напомним, Худяков и Томенчук, по версии следствия, осуществляя руководство деятельностью КБ «Первый Экспресс» и нуждаясь в кредитных средствах для ведения предпринимательской деятельности от имени и аффилированных им 33 организаций, с апреля 2008 года по 29 октября 2013 года, систематически выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им юридическим лицам. Всего за этот период в целях извлечения коммерческой выгоды под видом кредитов были незаконно получены и использованы денежные средства банка в общей сумме свыше 5 млрд рублей.

В зависимости от роли и степени участия эти четверо обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание, руководство преступным сообществом и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве) и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 195 УК РФ (пособничество в неправомерных действиях при банкротстве).