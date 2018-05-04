новости
новости
Регистрация
Приговор руководителям тульского банка «Первый Экспресс» огласят 14 мая
Фото из архива Myslo.

Приговор руководителям тульского банка «Первый Экспресс» огласят 14 мая

Фигурантам уголовного дела грозит до 68 лет лишения свободы на четверых.

Стала известна дата оглашения приговора руководителям коммерческого банка «Первый Экспресс». Судья вынесет вердикт фигурантам громкого уголовного дела 14 мая в Привокзальном суде Тулы.

Подсудимым грозят внушительные сроки. По мнению прокуратуры, первый заместитель председателя правления банка Сергей Федичев должен получить 16 лет лишения свободы, начальник отдела ценных бумаг Юлия Воробьёва — 15,6 лет, председатель совета директоров «Первого Экспресса» Сергей Худяков — 18,6 лет, а бывший председатель правления коммерческого банка Константин Томенчук — 18,6 лет.

Напомним, Худяков и Томенчук, по версии следствия, осуществляя руководство деятельностью КБ «Первый Экспресс» и нуждаясь в кредитных средствах для ведения предпринимательской деятельности от имени и аффилированных им 33 организаций, с апреля 2008 года по 29 октября 2013 года, систематически выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им юридическим лицам. Всего за этот период в целях извлечения коммерческой выгоды под видом кредитов были незаконно получены и использованы денежные средства банка в общей сумме свыше 5 млрд рублей.

В зависимости от роли и степени участия эти четверо обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание, руководство преступным сообществом и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве) и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 195 УК РФ (пособничество в неправомерных действиях при банкротстве).

 

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 15:17 0
Другие статьи по темам
Событие
приговордело банка Первый Экспресс
Место
Привокзальный районный судТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Фоторепортаж: Весна в Туле!
Фоторепортаж: Весна в Туле!
На улице Ложевой в Туле замерили ямы во дворах
На улице Ложевой в Туле замерили ямы во дворах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.