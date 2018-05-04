На улице Ложевой в Туле замерили ямы во дворах

4 мая в один из дворов Пролетарского района с проверкой нагрянули инспекторы административно-технического надзора.

Двор дома №129 по ул. Ложевой в Пролетарском районе Тулы долгое время был проездным, и из-за большого потока машин не так давно отремонтированный асфальт местами развалился.

Сейчас жители ограничили сквозной проезд шлагбаумами, но ямы на дороге по-прежнему отравляют им жизнь.

Роман Простянкин – Дороги в нашем дворе в ужасном состоянии. Ямы на каждом шагу такие, что ни пройти ни проехать. Асфальт ремонтировали три или четыре года назад, но поток машин здесь был внушительный, поэтому дороги развалились. У нас здесь рядом парковка, подъезды, объезжать ямы очень неудобно.

Чтобы разобраться с проблемой, жители обратились в управление по административно-техническому надзору. 4 мая во двор с проверкой приехали инспекторы УАТН. Оказалось, некоторые ямы были больше метра в длину.

Подобные проверки проводятся в рамках муниципального жилищного контроля по нарушению асфальтового покрытия на придомовых территориях. Нарушения предусмотрены Постановлением Госстроя РФ №170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

Алина Кабирова, заместитель начальника управления по административно-техническому надзору – Инспекторы замерили ямы на придомовой территории на ул. Ложевой, 129. Все показатели зафиксированы, управляющей компании, обслуживающей дом, будет выдано предписание на устранение выявленных нарушений. Провести текущий ремонт асфальта УК должна будет в течение месяца. В противном случае коммунальщиков ждет штраф. Кроме того, все данные о проверке направляются в Государственную жилищную инспекцию Тульской области.

Устранять разрушения в асфальтовом покрытии УК будет обязана только в случае, если требуется текущий, ямочный ремонт. Если же асфальт во дворе изношен очень сильно или полностью отсутствует, жителям придется самим принять решение о его капитальном ремонте на собрании собственников.

Подобные рейды инспекторами управления по административно-техническому надзору проводятся с 16 апреля. Проверки проводятся исключительно по заявлениям жителей. Подать заявление можно в управление по административно-техническому надзору администрации г. Тулы по адресу: ул. Гоголевская, 73. В заявлении необходимо указать ФИО заявителя и контактную информацию, по которой можно идентифицировать заявителя.