В Тульской области главбух администрации незаконно начислила себе почти 100 тысяч рублей

Женщина начисляла себе завышенную зарплату несколько месяцев.

Приговором Одоевского районного суда бывший главный бухгалтер администрации МО Славный признана виновной в ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)

В суде установлено, что женщина, используя свое служебное положение, представляла бухгалтерские документы по начислению себе заработной платы с завышенными суммами должностного оклада. С 1 февраля по 31 сентября 2016 года бухгалтер незаконно получила 91477 рублей 06 копеек.

Материальный ущерб полностью возмещен. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.