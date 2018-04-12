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В Тульской области задержаны двое «закладчиков»
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Тульской области задержаны двое «закладчиков»

Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Полицейские управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД задержали 23-летнего жителя Щекино и 25-летнего туляка по подозрению в причастности к распространению наркотиков.

Молодых людей остановили с партией наркотических средств, когда те забрали так называемую закладку, ранее оставленную 26-летним жителем Тулы, задержанным в начале апреля по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере.

– В ходе личного досмотра, в присутствии понятых, у них изъято вещество, которое, как подтвердило проведенное исследование, оказалось амфетамином общей массой 3,99 г, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В ходе осмотра транспортного средства подозреваемых обнаружены и изъяты электронные весы и свертки с порошкообразным веществом светлого цвета, которые также направлены в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Тульской области для исследования.

По предварительным данным, задержанные должны был расфасовать свертки и сделать «закладки».

В Щёкинском районе полицейскими обнаружены и изъяты «закладки», которые, предположительно, уже были оставлены подозреваемыми.

В полиции возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Максимальное наказание за подобное деяние составляет лишение свободы на срок до 20 лет.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:31 +2
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