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Туляков приглашают на волейбольный турнир

Туляков приглашают на волейбольный турнир

Вход свободный.

С 13 по 15 апреля в Туле в ДЮСШ «Игровые виды спорта» (ул. Жуковского, 5) состоится турнир по волейболу, посвященный памяти заслуженного тренера России Вячеслава Викторовича Строганова.

В соревнованиях примут участие волейболисты из Липецка, Нижнего Новгорода, Москвы. Тулу представят три команды девушек 2003-2004 г.

Начало соревнований — 13 апреля в 11.00, торжественное открытие – в 17.00. Вход свободный.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:47 0
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