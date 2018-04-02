В Большой Еловой под Туле сгорел склад

Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.

С огнем боролись шесть пожарных расчетов.

1 апреля в 16.40 на пульт «Единой службы спасения» поступило сообщение о возгорании кирпичного строения в деревне Большая Еловая.

На место происшествия незамедлительно выехали шесть пожарных расчетов. С огнем удалось справиться в 17.05.

В результате происшествия деревянная постройка сгорела полностью. При пожаре никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.