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В Большой Еловой под Туле сгорел склад
Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.

В Большой Еловой под Туле сгорел склад

С огнем боролись шесть пожарных расчетов.

1 апреля в 16.40 на пульт «Единой службы спасения» поступило сообщение о возгорании кирпичного строения в деревне Большая Еловая.

На место происшествия незамедлительно выехали шесть пожарных расчетов. С огнем удалось справиться в 17.05.

В результате происшествия деревянная постройка сгорела полностью. При пожаре никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:09 +2
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