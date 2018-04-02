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Туляки всей семьей крали продукты из супермаркета
Фото avto-dny.ru

Туляки всей семьей крали продукты из супермаркета

Общая сумма похищенного составила около 70 000 рублей.

В Советском районе Тулы полицейские задержали целую семью по подозрению в краже.

Злоумышленники «семейным подрядом» похищали товары из сетевого супермаркета. По предварительным данным, две семейные пары, состоящие в близком родстве между собой, разработали особый план: одна из соучастниц преступления работала в службе охраны магазина.Семейные пары приходили в торговый зал, набирали различные товары, а затем покидали магазин, проходя мимо родственницы-охранницы. Та делала вид, что проверяла имеющиеся у них чеки, подтверждающие покупку. На самом же деле, женщина свободно выпускала мужа и других родных из магазина.
Как предполагают полицейские, по такой схеме семья работала, как минимум, два дня. За это вобщая сумма похищенных товаров составила около 70 000 рублей.

В результате изучения записей камер видеонаблюдения и иных мероприятий по выяснению обстоятельств противоправных деяний стражи правопорядка установили причастность к преступлению 49-летней и 27-летней женщин, старшая из которых работала в магазине, а также 25-летнего и 55-летнего мужчин.

В отделе полиции «Советский» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:28 +6
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