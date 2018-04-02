В Пролетарском округе Тулы накрыли нарколабораторию

32-летняя тулячка изготавливала психотропные средства в гараже на улице Приупской.

Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Туле пресечена незаконная деятельность 32-летней местной жительницы.

Оперативники располагали сведениями, что женщина занимается изготовлением психотропных веществ. Эта информация подтвердилась.

В гаражном кооперативе на территории Пролетарского округа полицейские задержали подозреваемую. По предварительным данным, она снимала гараж именно для организации производства наркотиков, которые планировала распространять в областной столице.

В присутствии понятых у женщины изъяты прекурсоры и приспособления для изготовления наркотиков, электронные весы и упаковочные материалы.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, подозреваемая арестована.