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В Пролетарском округе Тулы накрыли нарколабораторию

В Пролетарском округе Тулы накрыли нарколабораторию

32-летняя тулячка изготавливала психотропные средства в гараже на улице Приупской.

Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Туле пресечена незаконная деятельность 32-летней местной жительницы.

Оперативники располагали сведениями, что женщина занимается изготовлением психотропных веществ. Эта информация подтвердилась.

В гаражном кооперативе на территории Пролетарского округа полицейские задержали подозреваемую. По предварительным данным, она снимала гараж именно для организации производства наркотиков, которые планировала распространять в областной столице.

В присутствии понятых у женщины изъяты прекурсоры и приспособления для изготовления наркотиков, электронные весы и упаковочные материалы.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, подозреваемая арестована.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:26 +3
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Тула

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