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В Туле вдвое превышен эпидпорог по гриппу
Фото из архива Myslo.

В Туле вдвое превышен эпидпорог по гриппу

Однако грипп идет на спад. Роспотребнадзор рассказал об эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тульской области.

За неделю с 26 марта по 1 апреля в Тульской области зарегистрировано 12819 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, показатель 85,5 на 10 тысяч населения. Это ниже уровня заболеваемости предыдущей недели на 7% и выше эпидемического порога на 46,4%.

Среди детей 7−14 лет заболеваемость ниже эпидемического порога на 20,6%, в остальных возрастных группах порог превышен.

По итогам выходных дней зафиксировано значительное снижение заболеваемости в целом по области на 22% по сравнению с выходными предыдущей недели.

В Туле за неделю зарегистрировано 6626 случаев заболеваний, что ниже уровня заболеваемости предыдущей недели на 11% и выше порога на 59,4%. Среди детей заболеваемость ниже эпидемического порога, среди взрослых порог превышен.

По данным лабораторного мониторинга на прошедшей неделе на грипп и ОРВИ обследовано 210 заболевших, наличие вирусов подтверждено у 100 заболевших, из них у 92 заболевших подтверждены вирусы гриппа, у 8 — вирусы не гриппозной этиологии.

По причине высокой заболеваемости инфекциями верхних и нижних дыхательных путей среди воспитанников на прошедшей неделе приостановлен образовательный процесс полностью в 6 детских дошкольных учреждениях и частично в 20 группах 16 детских дошкольных учреждений.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам: 37−33−25, 37−07−06.

 

Как защититься от заболевания,
мифы и правда о гриппе: читайте здесь.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:34 0
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