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В Москве умер человек, возродивший производство тульских пряников

В Москве умер человек, возродивший производство тульских пряников

Иван Лукич Давыдов умер на 100-м году жизни. Заместитель министра торговли СССР, ветеран войны. Myslo публикует его последнее интервью.

Иван Лукич участвовал в обороне города в 1941 году, а после войны многое сделал для восстановления нормальной гражданской жизни Тулы. При его непосредственном участии было возрождено производство тульского пряника, реконструирован Товарковский и Тульский сахарные заводы, открывались новые производства. С 1969 по 1987 годы Иван Давыдов работал заместителем министра торговли СССР.

В свои практически сто лет Иван Лукич обладал прекрасной памятью, а его воспоминания о жизни Тулы в военное и послевоенное время поистине бесценное свидетельство. Сейчас — только малая толика того, что хранила его память.

Читать полный материал с воспоминаниями Ивана Давыдова, его последнее интервью – здесь.

 

Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 13:09 +5
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