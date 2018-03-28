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В Липках полицейские задержали пенсионера с метадоном

В Липках полицейские задержали пенсионера с метадоном

В Щекинском районе 40-летний ранее судимый местный житель был задержан после продажи наркотической смеси.

За сутки сотрудниками УМВД России по Тульской области раскрыты два преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Липках оперативниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков был задержан 60-летний местный житель. Во время досмотра у него был обнаружен и изъят пакет с подозрительной смесью. Эксперт-криминалист определил, что в пакете содержится метадон массой 1,4 грамма.

В Щёкинском районе, в деревне Большие Озерки, нигде не работающий и ранее судимый за тяжкое преступление 40-летний местный житель пытался сбыть наркотическую смесь, содержащую метилэфедрон. Мужчина был задержан сотрудниками полиции.

По данным фактам в полиции возбуждены и расследуются уголовные дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:36 0
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