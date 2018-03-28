Погода в Туле 29 марта: переменная облачность, сухо, незначительное потепление

Синоптики обещают скользкие дороги, переменный слабый ветер и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет переменная облачность.

Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный, лёгкий – до восьми метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -16 до -11 градусов. Днём немного потеплеет – до +4. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.