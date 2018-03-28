Донской суд обязал коммунальщиков наладить освещение во дворах

Тёмные закоулки создают благоприятные условия для «работы» преступников и хулиганов.

Донским городским судом Тульской области рассмотрены исковые заявления, поступившие из городской прокуратуры, в отношении двух коммунальных организаций. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Судебного департамента.

Правоохранители попросили суд защитить права неопределённого круга лиц и обязать обслуживающие организации обеспечить освещение прилегающих территорий жилых домов в темное время суток.

По мнению истца, в связи с недостаточным освещением придомовой территории возникает угроза получения жителями травм, а также создаются условия для совершения противоправных посягательств.

Решениями Донского городского суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.