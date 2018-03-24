Пострадавший на тульской «Балтике» умер в больнице

Молодой человек пострадал при порыве трубы паропровода в котельной завода.

Как стало известно Myslo, пострадавший в результате несчастного случая на производстве в ООО «ПК Балтика-Тульский пивзавод», утром 24 марта скончался в больнице. Молодой человек получил травмы после прорыва главного клапана парового котла, и находился в реанимации.

По имеющейся на данный момент информации, пострадавшему было 26 лет, он пришел работать на завод сразу после окончания университета.

По факту происшествия на пивзаводе следователи проводят доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.

Напомним, 14 марта на территории котельной «Балтики» произошел выброс пара из котла, в результате чего 26-летний и 32-летний работники организации получили различные повреждения и были госпитализированы.