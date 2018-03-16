ЧП на тульской «Балтике»: Один из пострадавших – в реанимации

15 марта в правоохранительные органы сообщили о несчастном случае на производстве в ООО «ПК Балтика-Тульский пивзавод», при котором пострадали два человека.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Тульской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, 14 марта на территории котельной «Балтики» произошел выброс пара из котла, в результате чего 26-летний и 32-летний работники организации получили различные повреждения и были госпитализированы.

Один из пострадавших находится в реанимации.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы. К проведению проверки привлечены специалисты Ростехнадзора и Госинспекции труда. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

– Мы глубоко огорчены случившимся и сочувствуем родным и близким пострадавших, — прокомментировал ситуацию директор завода Юрий Савин. — По факту инцидента начато детальное расследование с участием компетентных органов. Для нас очень важны здоровье и безопасность сотрудников компании, мы реализуем долгосрочную программу в области охраны труда и безопасности, цель которой — свести к нулю несчастные случаи и инциденты на территории компании и арендуемых площадках.

Как сообщили Myslo в пресс-службе тульской «Балтики», ранее подобных несчастных случаев на заводе не было. Пострадавшим сотрудникам будет оказана финансовая помощь. Завод работает в штатном режиме.