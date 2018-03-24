В Туле поймали нарушителей правил перевозки детей

23 марта около ТРЦ «Макси» в Туле Госавтоинспекция провела рейдовое мероприятие «Самый главный пассажир». Сотрудники ГИБДД выявляли факты нарушения правил перевозки детей.

Уже в начале мероприятия был выявлен факт перевозки ребенка на переднем сидении без специального детского удерживающего устройства. В отношении водителя был составлен административный протокол о нарушении.

Всего в ходе мероприятия сотрудниками ГИБДД было проверено свыше 50 транспортных средств. В большинстве случаев дети перевозились без нарушения Правил дорожного движения.

Помимо профилактических бесед водители-родители получили информационные буклеты с основными правилами безопасного поведения на дороге в период каникул, а дети тематические раскраски.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что перевозка детей в салоне автомобиля должна осуществляться с использованием специальных детских удерживающих устройств (ДУУ) уже с рождения и до достижения ими 11-летнего возраста.

В возрасте от 7 до 11 лет (включительно) разрешается пристегивать детей штатным ремнем безопасности на задних пассажирских сидениях, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием ДУУ. Стоит не забывать, что удерживающие устройства подбираются индивидуально для каждого ребенка в соответствии с его ростом и весом. Использование ДУУ позволяет не только минимизировать тяжесть последствий в результате аварии, но и спасает жизнь!

Госавтоинспекция убедительно просит не пренебрегать жизнью и здоровьем своих детей.