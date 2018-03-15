Во время ЧП на тульской «Балтике» пострадали двое рабочих

Один из них получил лёгкие ожоги и после оказания помощи был отправлен домой, второй госпитализирован.

Как стало известно MySlo, в котельной завода пивоваренной компании «Балтика» в Туле 14 марта произошло ЧП – порыв трубы паропровода. Пострадали двое рабочих энергетической и технической службы.

Один из них был госпитализирован с серьёзными ожогами и травмой головы, второй получил неопасные повреждения, помощь ему оказали на месте. Причины инцидента выясняются, в компании проводится внутреннее расследование. Проверки также проводят сотрудники прокуратуры и регионального Управления СК России.

– Мы глубоко огорчены случившимся и сочувствуем родным и близким пострадавших, – прокомментировал ситуацию директор завода Юрий Савин. – По факту инцидента начато детальное расследование с участием компетентных органов. Для нас очень важны здоровье и безопасность сотрудников компании, мы реализуем долгосрочную программу в области охраны труда и безопасности, цель которой – свести к нулю несчастные случаи и инциденты на территории компании и арендуемых площадках.

Как сообщили MySlo в пресс-службе тульской «Балтики», ранее подобных несчастных случаев на заводе не было. Пострадавшим сотрудникам будет оказана финансовая помощь. Завод работает в штатном режиме.