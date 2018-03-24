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Ночью в Узловой сгорела машина
Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

Ночью в Узловой сгорела машина

ЧП произошло в квартале 50 лет Октября.

24 марта в 01.28 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобиля «Митсубиси Лансер» в Узловой в квартале 50 лет Октября.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-30.

По прибытии на место происшествия, в 01.34, пожарные приступили к ликвидации горения. Огонь был ликвидирован в 01.37.

Пострадавших нет.
В автомобиле выгорел моторный и багажный отсеки, салон, обгорело лакокрасочное покрытие.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 13:01 0
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