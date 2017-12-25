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Смерть семьи от отравления угарным газом: слесарь «Тулагоргаза» получил пять лет колонии
На фото погибшая семья.

Смерть семьи от отравления угарным газом: слесарь «Тулагоргаза» получил пять лет колонии

По мнению суда, рабочий ненадлежащим образом выполнил свою работу, что привело к трагедии.

В Туле вынесен приговор 63-летнему слесарю-водителю АО «Тулагоргаз», ответственного за ремонт и эксплуатацию газового оборудования. Он признан виновным в ч.3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следствием и судом установлено, что в 2012 году в одной из квартир на улице Новомосковской мужчина установил газовый проточный водонагреватель и дымоотводящую трубу. При этом он не обеспечил плотное примыкание и надежное закрепление этой трубы в дымоходном канале, поскольку диаметр трубы был меньше диаметра канала.

18 ноября 2015 года дымоходная труба выпала из дымоходного канала, и угарный газ стал распространяться по квартире, что привело к смерти проживавшей в квартире семьи: 39-летнего главы семейства, его 34-летней супруги, 15-летней девочки и 11-летнего мальчика. Пятилетняя дочь погибших во время произошедшего находилась у родственников и потому осталась жива.

Myslo подробно писал об этой истории в 2015 году.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Напомним, что представители «Тулагоргаза» ранее высказывали свою позицию по этой истории.

- Техническое обслуживание газоиспользующего оборудования в данной квартире не проводилось с 2012 года по вине потребителя. По мнению АО «Тулагоргаз», вина слесаря отсутствует, а выводы следствия о некачественной работе слесаря и его ответственности за смерть людей не обоснованы.

 

 

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:20 +1
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