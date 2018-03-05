Житель Киреевска, разбив собственный автомобиль, заявил о его угоне

В Киреевском районе сотрудники полиции выявили случай заведомо ложного доноса о совершённом преступлении. Как сообщает пресс-служба областного Управления МВД, в отдел обратился 41-летний местный житель, который заявил, что у него угнали автомобиль Kia Spectra.

Выясняя обстоятельства происшествия, полицейские установили, что в субботу вечером иномарка попала в ДТП – врезалась в забор. Правоохранители выяснили, что за рулём находился сам владелец, который не справился с управлением.

По предварительным данным, мужчина опасался наказания за нарушение ПДД, поэтому утром сообщил полицейским, что его машину угнали незадолго до ДТП. Автовладелец признался в заведомо ложном доносе. Полицейские выясняют все детали случившегося.