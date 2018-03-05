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В Венёвском районе волонтёры благоустроили территории заброшенных храмов

В Венёвском районе волонтёры благоустроили территории заброшенных храмов

В благотворительной акции приняли участие гости из Москвы и Брянска, а также местные жители.

В рамках IV Всероссийского форума добровольческих инициатив в сфере сохранения культурного наследия Фондом «Белый Ирис» совместно с Институтом Наследия им. Д.С. Лихачева была организована добровольческая поездка в село Аксиньино Венёвского района.

В субботу добровольцы из Москвы и Брянска приехали в усадьбу Аксиньино, чтобы оказать посильную помощь в восстановлении Спасского храма. Их поддержали и местные жители – они не только присоединились к работам, но и организовали теплый и радушный прием для гостей.

Специалисты благотворительного фонда провели для волонтёров экскурсию, рассказали об историческом и культурном значении этих местных архитектурных памятников. 22 человека из разных городов потратили один из двух выходных на то, чтобы расчистить территории церквей от молодых порослей и старых деревьев.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:13 +6
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