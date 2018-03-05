Эвелина Бледанс пригласила семьи из проекта «Не молчи» на цирковое шоу

Дарья — известная цирковая артистка, единственная в мире дрессировщица, работающая с гепардами. Представление проходило в стенах концертного зала «Барвиха Luxury Village», который на сегодняшний день является одним из самых современных в мире.

Вскоре семьи отправились в концертный зал, где детей ждало угощение. А родители перед началом шоу встретились с Эвелиной Бледанс. Они пообщались, сделали совместное фото и вручили сладкие подарки.



Руководитель проекта «Не молчи» Евгений Макалов:

Евгений Макалов Эвелина Бледанс уже на протяжении нескольких лет поддерживает проект «Не молчи». Искренне благодарен ей за предоставленную возможность семьям, воспитывающих детей с особенностями развития, посещать такого рода мероприятия.



Наталья И.:



- Нам посчастливилось быть в числе приглашённых. Поездка вышла яркой и веселой. Сладкая вата со вкусом малины и современный интерьер сразу настроили на волну предстоящего праздника. Разнообразные номера, шикарные костюмы и, конечно, гепарды! Сына особенно впечатлил номер с привидениями на батуте. Знакомство с Эвелиной вызвало массу позитивных эмоций, она была очень приветлива и общительна с нами. Спасибо ей большое за подаренные эмоции!

Елена С.:

- Чудесный получился день! Спасибо Эвелине за предоставленную возможность и Евгению за организацию поездки. Очень рады новым знакомствам и общению. Представление действительно было яркое и позитивное. Особенно понравилось выступление с гепардами. Мы получили массу положительных эмоций.