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Эвелина Бледанс пригласила семьи из проекта «Не молчи» на цирковое шоу

Эвелина Бледанс пригласила семьи из проекта «Не молчи» на цирковое шоу

Актриса привезла особенных детей и их родителей на новое шоу цирка Дарьи Костюк «Созвездие Veris»

Дарья — известная цирковая артистка, единственная в мире дрессировщица, работающая с гепардами. Представление проходило в стенах концертного зала «Барвиха Luxury Village», который на сегодняшний день является одним из самых современных в мире.

Вскоре семьи отправились в концертный зал, где детей ждало угощение. А родители перед началом шоу встретились с Эвелиной Бледанс. Они  пообщались, сделали совместное фото и вручили сладкие подарки.


Руководитель проекта «Не молчи» Евгений Макалов:

 

Евгений Макалов

Эвелина Бледанс уже на протяжении нескольких лет поддерживает проект «Не молчи». Искренне благодарен ей за предоставленную возможность семьям, воспитывающих детей с особенностями развития, посещать такого рода мероприятия.


Наталья И.:

- Нам посчастливилось быть в числе приглашённых. Поездка вышла яркой и веселой. Сладкая вата со вкусом малины и современный интерьер сразу настроили на волну предстоящего праздника. Разнообразные номера, шикарные костюмы и, конечно, гепарды! Сына особенно впечатлил номер с привидениями на батуте. Знакомство с Эвелиной вызвало массу позитивных эмоций, она была очень приветлива и общительна с нами. Спасибо ей большое за подаренные эмоции!

Елена С.:
- Чудесный получился день! Спасибо Эвелине за предоставленную возможность и Евгению за организацию поездки. Очень рады новым знакомствам и общению. Представление действительно было яркое и позитивное. Особенно понравилось выступление с гепардами. Мы получили массу положительных эмоций.

Галерея
Семьи проекта Не молчи на шоу Дарьи Костюк, Фото: 1
Семьи проекта Не молчи на шоу Дарьи Костюк, Фото: 2
Семьи проекта Не молчи на шоу Дарьи Костюк, Фото: 3
Семьи проекта Не молчи на шоу Дарьи Костюк, Фото: 4
Семьи проекта Не молчи на шоу Дарьи Костюк, Фото: 5
Семьи проекта Не молчи на шоу Дарьи Костюк, Фото: 6
Семьи проекта Не молчи на шоу Дарьи Костюк, Фото: 7
Семьи проекта Не молчи на шоу Дарьи Костюк, Фото: 8
Семьи проекта Не молчи на шоу Дарьи Костюк, Фото: 9
Семьи проекта Не молчи на шоу Дарьи Костюк, Фото: 10
Семьи проекта Не молчи на шоу Дарьи Костюк, Фото: 11
Семьи проекта Не молчи на шоу Дарьи Костюк, Фото: 12
Семьи проекта Не молчи на шоу Дарьи Костюк, Фото: 13
Семьи проекта Не молчи на шоу Дарьи Костюк, Фото: 14
Семьи проекта Не молчи на шоу Дарьи Костюк, Фото: 15
Семьи проекта Не молчи на шоу Дарьи Костюк, Фото: 16
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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 20:34 +4
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