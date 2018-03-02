новости
новости
Регистрация
В Тульской области в ДТП с автобусом погибли четверо: водитель пойдет под суд
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области в ДТП с автобусом погибли четверо: водитель пойдет под суд

По версии следствия, мужчина превысил скорость движения.

9 июня 2017 года в Заокском районе произошло серьезное ДТП. В 3.10 на 135-м км М-2 «Крым» в сторону Москвы следовал пассажирский автобус из Орла, в котором находилось 16 человек и водитель. Транспортное средство столкнулось с двумя стоящими на обочине пассажирскими «Мерседесами Спринтер».

В результате ДТП погибли четыре человека. Еще двое получили тяжкие телесные повреждения.

В отношении водителя автобуса было возбуждено уголовное дело. 34-летний житель Орловской области обвиняется в ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый не выбрал безопасную скорость движения управляемого им автомобиля, выехал на правый край проезжей части, где врезался в стоящие микроавтобусы.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Заокский районный суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:38 +2
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская область
Прочее
смертельное ДТП

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Уголовные дела в тульских судах будут рассматривать присяжные
Уголовные дела в тульских судах будут рассматривать присяжные
Елена Козина покинула пост главврача Тульского перинатального центра
Елена Козина покинула пост главврача Тульского перинатального центра
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.