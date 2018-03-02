В Тульской области в ДТП с автобусом погибли четверо: водитель пойдет под суд

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

9 июня 2017 года в Заокском районе произошло серьезное ДТП. В 3.10 на 135-м км М-2 «Крым» в сторону Москвы следовал пассажирский автобус из Орла, в котором находилось 16 человек и водитель. Транспортное средство столкнулось с двумя стоящими на обочине пассажирскими «Мерседесами Спринтер».

В результате ДТП погибли четыре человека. Еще двое получили тяжкие телесные повреждения.

В отношении водителя автобуса было возбуждено уголовное дело. 34-летний житель Орловской области обвиняется в ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый не выбрал безопасную скорость движения управляемого им автомобиля, выехал на правый край проезжей части, где врезался в стоящие микроавтобусы.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Заокский районный суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.