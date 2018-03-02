Уголовные дела в тульских судах будут рассматривать присяжные

Фото Управления Судебного депатрамента Тульской области.

Пока только по наиболее тяжким преступлениям.

С 1 июня 2018 года в Тульской области, как и по всей России, начнет работу на районном и городском уровне, а также в гарнизонном военном суде институт присяжных заседателей.

По закону подсудимый вправе выбрать, в каком порядке будет рассматриваться его дело: особом, общем или с участием коллегии присяжных.

Правда, пока присяжные будут участвовать при рассмотрении уголовных дел только по наиболее тяжким преступлениям.

Как поясняли в региональном Управлении Судебного департамента, в области осуществляют правосудие 23 районных (городских) суда и 1 гарнизонный военный суд.

Эти здания были построены без учета участия в судебном процессе коллегии присяжных. Поэтому сейчас в помещениях судов Тульской области уже оборудованы специальные помещения (зал, совещательная комната и санитарный узел).

В залах для судебных заседаний напротив места подсудимого установлена специальная скамья для коллегии присяжных.

На базе областного суда тульские судьи уже прошли обучение о порядке рассмотрения уголовных дел с участием присяжных, а подбором кандидатов занимаются муниципалитеты.

Всего же в заседании будут принимать участие 6 присяжных, еще 2 будут выбраны в качестве запасных.