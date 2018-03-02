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Елена Козина покинула пост главврача Тульского перинатального центра
Фото из архива Myslo.

Елена Козина покинула пост главврача Тульского перинатального центра

Временно исполняющим обязанности назначен Олег Черепенко.

26 февраля 2018 года главный врач Тульского перинатального центра Елена Козина покинула свой пост. По некоторым данным, у нее истек срок контракта.

На сайте областного министерства здравоохранения с 1 марта главврачом Тульского областного перинатального центра значится Олег Черепенко.

Напомним, Елена Козина была фигуранткой уголовного дела о незаконном присвоении денежных средств. По версии следствия, занимая должность главного врача Новомосковского роддома, Козина за два года присвоила около 270 000 рублей.

Новомосковский городской суд вынес по делу медика оправдательный приговор, однако, это решение отменил Тульский областной суд.

В ноябре 2017 года дело было возвращено на дополнительное расследование в прокуратуру Новомосковска.

Расследование уголовного дела продолжается.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:20 −1
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