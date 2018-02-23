Директор тульского предприятия пойдет под суд за долги по зарплате

В отношении руководителя возбуждено уголовное дело за неисполнение решения суда о выплате долга.

Органом дознания УФССП России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении директора закрытого акционерного общества, специализирующегося на производстве котельных установок.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Так, на исполнении в межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств находится сводное исполнительное производство о взыскании с ЗАО «Э.» задолженности по заработной плате в пользу сотрудников на общую сумму более 19 млн рублей.

Руководитель должника-организации был надлежащим образом уведомлен судебным приставом-исполнителем о возбуждении исполнительного производства и необходимости исполнить требования судебного решения.

В целях исполнения требований исполнительного документа судебным приставом-исполнителем согласно ФЗ «Об исполнительном производстве» вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении 35 единиц грузового автотранспорта, принадлежащего ЗАО «Э.», постановление о запрете действий по регистрации в отношении недвижимого имущества. Также вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах, принадлежащих должнику-организации, постановления об ограничении проведения расходных операций по кассе. Имущество, принадлежащее ЗАО «Э.», подвергнуто описи и аресту.

Следует отметить, что директору ЗАО «Э.» неоднократно вручались предупреждения об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ за неисполнение требований, указанных в исполнительном документе.

В результате принятых мер удалось взыскать более 11 млн рублей в счет погашения задолженности по заработной плате, денежные средства перечислены взыскателям.

Однако в полном объеме задолженность по-прежнему не погашена, в результате в отношении директора ЗАО «Э.» возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ.