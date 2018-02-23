Эдгард Запашный: есть такое понятие — гражданская позиция

Артисты — доверенные лица кандидата — приехали на встречу с активистами и волонтерами Штаба. Дрессировщики поделились секретами профессионального мастерства и обсудили с молодыми людьми главное политическое событие — выборы главы государства.



Основы гражданского самосознания, считают доверенные лица В. Путина, закладываются в период с 13 до 18 лет. В это время у человека должно сформироваться четкое представление о том, что такое гражданская позиция.

- Есть такая известная фраза: все, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали. И когда ты не идешь на выборы, ты ничего не делаешь. И потом есть такое понятие как гражданская позиция. Если ты гражданин Российской Федерации, это твоя обязанность прийти на выборы и проголосовать. И не важно, за какого кандидата. Главное — выразить поддержку идеям того или иного кандидата. Для победившего главы государства это станет поводом проанализировать: какие же идеи оппонента люди поддержали, что нужно скорректировать в своей программе, своих планах, — считает Эдгард Запашный.