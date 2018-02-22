В Туле подъезд жилого дома заливает нечистотами

- Когда у нас засорилась канализация, мы позвонили в управляющую компанию «Жилцентр». В УК нам сказали, что раз мы за воду платим напрямую в горводоканал, то обращаться нужно туда. В водоканале диспетчер сказал написать гарантийное письмо на оплату. Его должен составить собственник колодца. Однако кто собственник, неизвестно!

В администрации Советского округа мне сказали обратиться к застройщику и узнать, почему при вводе дома в эксплуатацию в собственность города не передали коммунальные сети.

Дальше — еще интересней. По словам застройщика, это общедолевое имущество и передавать его должны мы. Но откуда мы знали? Теперь не можем разобраться, где техническая документация на сети.