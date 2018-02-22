В Туле подъезд жилого дома заливает нечистотами
Жители в такой ситуации находятся три дня.
В редакцию Myslo обратились жители дома № 41-а по улице Болдина. У них произошла неприятная ситуация — засорился канализационный колодец. Однако решить этот вопрос оказалось не так просто. Выяснилось, что коммунальные сети дома — бесхозные. Кто должен прочищать люки, непонятно.
Валентина Вавилова, старшая по дому рассказала:
Валентина Вавилова
- Когда у нас засорилась канализация, мы позвонили в управляющую компанию «Жилцентр». В УК нам сказали, что раз мы за воду платим напрямую в горводоканал, то обращаться нужно туда. В водоканале диспетчер сказал написать гарантийное письмо на оплату. Его должен составить собственник колодца. Однако кто собственник, неизвестно!
В администрации Советского округа мне сказали обратиться к застройщику и узнать, почему при вводе дома в эксплуатацию в собственность города не передали коммунальные сети.
Дальше — еще интересней. По словам застройщика, это общедолевое имущество и передавать его должны мы. Но откуда мы знали? Теперь не можем разобраться, где техническая документация на сети.
По словам Валентины Петровны, у них изначально была другая управляющая компания, и она не передала нужные документы в новую УК. В «Жилцентре» обещали разобраться с этим вопросом после праздников.
- Мы оказались заложниками ситуации! — сетует жительница дома. — У нас такая вонь в подъезде, просто невыносимо. Эта вода уже добралась до ступенек на первом этаже. А там коляски и санки оставляют мамочки. А в бойлерной и вовсе воды по щиколотку!
В УК «Жилцентр» журналистам Myslo пояснили, что управляющая компания не заключила договор с «Тулагорводоканалом» и посоветовали обратиться в администрацию.
В пресс-службе администрации Тулы рассказали, что сейчас на место выехали сотрудники «Тулагорводоканала». Они должны решить проблему.
Myslo следит за развитием событий.