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В Туле подъезд жилого дома заливает нечистотами
Фото Юлии Гришиной.

В Туле подъезд жилого дома заливает нечистотами

Жители в такой ситуации находятся три дня.

В редакцию Myslo обратились жители дома № 41-а по улице Болдина. У них произошла неприятная ситуация — засорился канализационный колодец. Однако решить этот вопрос оказалось не так просто. Выяснилось, что коммунальные сети дома — бесхозные. Кто должен прочищать люки, непонятно.

Валентина Вавилова, старшая по дому рассказала:

Валентина Вавилова

- Когда у нас засорилась канализация, мы позвонили в управляющую компанию «Жилцентр». В УК нам сказали, что раз мы за воду платим напрямую в горводоканал, то обращаться нужно туда. В водоканале диспетчер сказал написать гарантийное письмо на оплату. Его должен составить собственник колодца. Однако кто собственник, неизвестно!

В администрации Советского округа мне сказали обратиться к застройщику и узнать, почему при вводе дома в эксплуатацию в собственность города не передали коммунальные сети.

Дальше — еще интересней. По словам застройщика, это общедолевое имущество и передавать его должны мы. Но откуда мы знали? Теперь не можем разобраться, где техническая документация на сети.

По словам Валентины Петровны, у них изначально была другая управляющая компания, и она не передала нужные документы в новую УК. В «Жилцентре» обещали разобраться с этим вопросом после праздников.

- Мы оказались заложниками ситуации! — сетует жительница дома. — У нас такая вонь в подъезде, просто невыносимо. Эта вода уже добралась до ступенек на первом этаже. А там коляски и санки оставляют мамочки. А в бойлерной и вовсе воды по щиколотку!

В УК «Жилцентр» журналистам Myslo пояснили, что управляющая компания не заключила договор с «Тулагорводоканалом» и посоветовали обратиться в администрацию.

В пресс-службе администрации Тулы рассказали, что сейчас на место выехали сотрудники «Тулагорводоканала». Они должны решить проблему.

Myslo следит за развитием событий.

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В Туле подъезд жилого дома заливает нечистотами, Фото: 1
В Туле подъезд жилого дома заливает нечистотами, Фото: 2
В Туле подъезд жилого дома заливает нечистотами, Фото: 3
В Туле подъезд жилого дома заливает нечистотами, Фото: 4
В Туле подъезд жилого дома заливает нечистотами, Фото: 5
В Туле подъезд жилого дома заливает нечистотами, Фото: 6
В Туле подъезд жилого дома заливает нечистотами, Фото: 7
В Туле подъезд жилого дома заливает нечистотами, Фото: 8
В Туле подъезд жилого дома заливает нечистотами, Фото: 9
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:01 +4
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