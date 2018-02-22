Тульская область – в лидерах по оказанию госуслуг в электронном виде

К такому выводу пришли специалисты Росстата после изучения результатов социологических исследований.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Тульская область снова оказалась в первых рядах уровню оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Порядка 75% граждан, обратившихся по различным вопросам в государственные учреждения, получили услуги через Интернет.

Этот показатель обеспечил Тульской области восьмое место среди субъектов Российской Федерации и третье – по Центральному федеральному округу. Впереди нашего региона оказались Московская и Смоленская области.

Благодаря развитию информационных систем, модернизации регионального портала госуслуг, доля граждан, обратившихся за услугами в электронном виде, в прошлом году выросла на 13,5%.

Для органов власти, предоставляющих услуги гражданам и организациям, 2018 год станет определяющим. Согласно президентскому Указу, не менее 70% жителей страны должны воспользоваться электронными услугами.