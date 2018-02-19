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Скандал с тульским охотхозяйством «Зубр»: Почему жители отозвали письмо губернатору?
кадр из видео.

Скандал с тульским охотхозяйством «Зубр»: Почему жители отозвали письмо губернатору?

На днях Myslo сообщал про задержание журналистов центра расследований в Щекинском районе.

Странная ситуация сложилась вокруг охотхозяйства «Зубр» в Щекинском районе (деревня Болотово).

Недавно в разные инстанции и разным СМИ были разосланы письма о том, что охотники из «Зубра» — судя по тексту письма — огородили лес, разбили дорогу:

«ООО „Зубр“ договорилось с руководством Щекинского района о долгосрочной аренде 102 га пашни, которую на основании решения общего собрания колхозников-землевладельцев обрабатывает фермер Н. С. Курков. Фермера в известность не поставили, а арендованная земля в апреле 2017 года была включена в категорию невостребованных земельных паев и не могла быть передана в аренду».

Те же сведения, видимо, поступили и в МБХ медиа, журналисты которого 17 февраля сообщили о том, что их работе препятствовали сотрудники «Зубра».

По поводу письма с жалобой, как выяснилось, существует и еще одно письмо:

Про проблемы фермера Николая Куркова Myslo уже писал в августе прошлого года. Именно тогда его ферма (КФХ «Свобода») уже стояла на краю из-за просроченной задолженности: имущество было описано приставами. Полная история — здесь.

С ситуацией в ООО «Зубр», а также по происшествию 17 февраля 2018 года сейчас разбираются правоохранительные органы. Подробности выясняются.

 

Напомним, 17 февраля в СМИ появилась информация о том, что съемочная группа Центра управления расследованиями была заблокирована на одной из дорог Щекинского района сотрудниками охотничьего хозяйства «Зубр».

Корреспонденты приехали в Щекинский район после того, как местные жители, боясь остаться без земли, забили тревогу — по их словам, «охотники» выживают из района местных фермеров.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:03 +1
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