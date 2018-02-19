Скандал с тульским охотхозяйством «Зубр»: Почему жители отозвали письмо губернатору?
На днях Myslo сообщал про задержание журналистов центра расследований в Щекинском районе.
Странная ситуация сложилась вокруг охотхозяйства «Зубр» в Щекинском районе (деревня Болотово).
Недавно в разные инстанции и разным СМИ были разосланы письма о том, что охотники из «Зубра» — судя по тексту письма — огородили лес, разбили дорогу:
«ООО „Зубр“ договорилось с руководством Щекинского района о долгосрочной аренде 102 га пашни, которую на основании решения общего собрания колхозников-землевладельцев обрабатывает фермер
Те же сведения, видимо, поступили и в МБХ медиа, журналисты которого 17 февраля сообщили о том, что их работе препятствовали сотрудники «Зубра».
По поводу письма с жалобой, как выяснилось, существует и еще одно письмо:
Про проблемы фермера Николая Куркова Myslo уже писал в августе прошлого года. Именно тогда его ферма (КФХ «Свобода») уже стояла на краю из-за просроченной задолженности: имущество было описано приставами. Полная история — здесь.
С ситуацией в ООО «Зубр», а также по происшествию 17 февраля 2018 года сейчас разбираются правоохранительные органы. Подробности выясняются.
Напомним, 17 февраля в СМИ появилась информация о том, что съемочная группа Центра управления расследованиями была заблокирована на одной из дорог Щекинского района сотрудниками охотничьего хозяйства «Зубр».
Съемочную группу Центра управления расследованиями уже час блокируют на дороге работники охотхозяйства в Тульской области, где охотится Игорь Сечинhttps://t.co/dfvjkmOnTI pic.twitter.com/uoNlPCkhiS— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 17 февраля 2018 г.
Корреспонденты приехали в Щекинский район после того, как местные жители, боясь остаться без земли, забили тревогу — по их словам, «охотники» выживают из района местных фермеров.