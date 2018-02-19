новости
новости
Регистрация
В Туле на перекрестке Ложевой и Калинина умер водитель легковушки

В Туле на перекрестке Ложевой и Калинина умер водитель легковушки

Мужчине стало плохо во время движения авто. Машина остановилась в центре перекрестка.

Накануне утром на перекрестке улиц Калинина и Ложевой участники дорожного движения обратили внимание на белую «девятку», стоявшую посередине перекрестка без аварийных огней.  

По словам очевидцев, находившийся за рулем мужчина находился без сознания. При этом следов аварии не было. В связи с этим были вызваны полицейские.

Стражи порядка зафиксировали смерть мужчины. Причина смерти не сообщается.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:15 +6
Другие статьи по темам
Событие
за рулем умер водитель
Место
Тула
Прочее
дорожное происшествие

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В ночь на 19 февраля снег с тульских улиц вывозили 9 бригад
В ночь на 19 февраля снег с тульских улиц вывозили 9 бригад
Скандал с тульским охотхозяйством «Зубр»: Почему жители отозвали письмо губернатору?
Скандал с тульским охотхозяйством «Зубр»: Почему жители отозвали письмо губернатору?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.