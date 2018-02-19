В Туле на перекрестке Ложевой и Калинина умер водитель легковушки

Мужчине стало плохо во время движения авто. Машина остановилась в центре перекрестка.

Накануне утром на перекрестке улиц Калинина и Ложевой участники дорожного движения обратили внимание на белую «девятку», стоявшую посередине перекрестка без аварийных огней.

По словам очевидцев, находившийся за рулем мужчина находился без сознания. При этом следов аварии не было. В связи с этим были вызваны полицейские.

Стражи порядка зафиксировали смерть мужчины. Причина смерти не сообщается.