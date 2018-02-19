новости
новости
Регистрация
В Тульской области в тройном ДТП погиб водитель
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области в тройном ДТП погиб водитель

Мужчина от полученных травм скончался на месте аварии.

Дорожно-транспортное происшествие произошло ранним утром субботы, 17 февраля. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.
 
Около 5 утра на 234-ом километре автодороги М-2 «КРЫМ» 48-летний водитель «Шевролет Эванда», предположительно не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ 21093, под управлением 29-летнего мужчины. После «Шевроле» врезался в грузовик «Скания», за рулем которого находился водитель 58 лет.
 
В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ 21093» от полученных травм скончался на месте.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:51 0
Другие статьи по темам
Событие
тройное ДТП
Место
Тульская область
Прочее
аварияпострадавшие

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Скандал с тульским охотхозяйством «Зубр»: Почему жители отозвали письмо губернатору?
Скандал с тульским охотхозяйством «Зубр»: Почему жители отозвали письмо губернатору?
В ТулГУ прошел аниме-фестиваль Yuki no Odori
В ТулГУ прошел аниме-фестиваль Yuki no Odori
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.