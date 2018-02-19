В Тульской области в тройном ДТП погиб водитель

Фото УГИБДД по Тульской области.

Мужчина от полученных травм скончался на месте аварии.

Дорожно-транспортное происшествие произошло ранним утром субботы, 17 февраля. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

Около 5 утра на 234-ом километре автодороги М-2 «КРЫМ» 48-летний водитель «Шевролет Эванда», предположительно не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ 21093, под управлением 29-летнего мужчины. После «Шевроле» врезался в грузовик «Скания», за рулем которого находился водитель 58 лет.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ 21093» от полученных травм скончался на месте.