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В Тульской области «Газель» столкнулась с поездом
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области «Газель» столкнулась с поездом

Все обстоятельства происшествия выясняются.

16 февраля в 15.30 в Алексинском районе вблизи деревни Маньшино на железнодорожном переезде произошло ДТП: водитель «Газели» совершил касательное столкновение с пассажирским поездом. В результате ДТП мужчина получил травмы.

Сотрудники ГИБДД выясняют все детали аварии, в том числе, сработала ли светозвуковая сигнализация. 

Также на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

В пресс-службе Московской железной дороги прокомментировали происшествие:

– На перегоне Суходол – Алексин Тульского региона Московской железной дороги водитель автомобиля «Газель», грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на пути перед приближающимся пригородным поездом №6905 сообщением Тула-Калуга.

Машинист применил экстренное торможение, однако ввиду малого расстояния столкновения избежать не удалось. В результате автомобиль отбросило в кювет. По предварительной информации, локомотивная бригада и пассажиры поезда не пострадали. Для оказания помощи водителю автомобиля была вызвана бригада медиков.

После осмотра состав пригородного поезда, получившего незначительные повреждения, продолжил движение с задержкой на 15 минут.

Московская железная дорога просит граждан быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры и правила безопасного пересечения железнодорожных переездов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:21 +4
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