Евгений Авилов: «Сквер около Зареченского загса должен стать знаковым местом в районе»

Благоустройство сквера около загса Зареченского района на ул. Октябрьской обсудили сегодня участники рабочего совещания администрации Тулы.

В пресс-службе администрации города сообщили, что в новом сквере появится детская зона, зона для молодоженов, в том числе и фотозона для свадебных фотографий. Кроме того, планируется сделать площадку для проведения районных мероприятий.

Как отметил глава администрации Тулы Евгений Авилов, этот сквер должен быть современным, с набором современных элементов благоустройства.

– Сквер должен стать центром притяжения для жителей района, где каждый независимо от возраста найдет себе занятие по душе, – отметил сити-менеджер.