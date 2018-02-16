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Евгений Авилов: «Сквер около Зареченского загса должен стать знаковым местом в районе»

Евгений Авилов: «Сквер около Зареченского загса должен стать знаковым местом в районе»

Благоустройство сквера около загса Зареченского района на ул. Октябрьской обсудили сегодня участники рабочего совещания администрации Тулы.

В пресс-службе администрации города сообщили, что в новом сквере появится детская зона, зона для молодоженов, в том числе и фотозона для свадебных фотографий. Кроме того, планируется сделать площадку для проведения районных мероприятий.
 
Как отметил глава администрации Тулы Евгений Авилов, этот сквер должен быть современным, с набором современных элементов благоустройства.
 
– Сквер должен стать центром притяжения для жителей района, где каждый независимо от возраста найдет себе занятие по душе, – отметил сити-менеджер.
 
 
Напомним, ранее сообщалось, что работы должны закончиться ко Дню города в 2018 году.
сегодня, в 16:16 −2
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