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Тульским следователям дали установки на предстоящие президентские выборы
Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

Тульским следователям дали установки на предстоящие президентские выборы

На семинаре присутствовали руководители и следователи межрайонных и городских следственных отделов.

16 февраля в здании следственного управления СК РФ по Тульской области состоялся учебно-методический семинар по вопросам, связанным с избирательной кампанией по выборам Президента России.

В семинаре принял участие начальник отдела правового обеспечения избирательной комиссии Тульской области Сергей Соловьев. Он выступил с докладом на тему «Особенности проведения избирательной кампании по выборам Президента РФ».

Заместитель руководителя отдела процессуального контроля следственного управления Андрей Головкин рассказал коллегам об особенностях проведения проверок и расследования уголовных дел о преступлениях в сфере избирательного законодательства.

На семинаре присутствовали руководители и следователи межрайонных и городских следственных отделов, а также руководители и сотрудники подразделений аппарата следственного управления.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:50 −5
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