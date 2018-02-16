Тульским следователям дали установки на предстоящие президентские выборы

Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

На семинаре присутствовали руководители и следователи межрайонных и городских следственных отделов.

16 февраля в здании следственного управления СК РФ по Тульской области состоялся учебно-методический семинар по вопросам, связанным с избирательной кампанией по выборам Президента России.

В семинаре принял участие начальник отдела правового обеспечения избирательной комиссии Тульской области Сергей Соловьев. Он выступил с докладом на тему «Особенности проведения избирательной кампании по выборам Президента РФ».

Заместитель руководителя отдела процессуального контроля следственного управления Андрей Головкин рассказал коллегам об особенностях проведения проверок и расследования уголовных дел о преступлениях в сфере избирательного законодательства.

На семинаре присутствовали руководители и следователи межрайонных и городских следственных отделов, а также руководители и сотрудники подразделений аппарата следственного управления.