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На трассе М-4 пьяный «бесправный» водитель устроил смертельное ДТП
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

На трассе М-4 пьяный «бесправный» водитель устроил смертельное ДТП

В аварии погибла 26-летняя женщина.

Серьезное ДТП произошло сегодня, 16 февраля, около пяти часов утра на 194-м км трассы М-4 «Дон» (Венёвский район). По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля «Киа Спектра» не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение, а затем в попутную фуру МАН.

Водитель «Киа» ранее был лишен прав за пьяную езду. В этот раз мужчина также находился в состоянии алкогольного опьянения.

В аварии погибла 26-летняя пассажирка «Киа». Водитель получил травмы. Теперь ему грозит уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

 

Госавтоинспекция напоминает о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянении – за неоднократное нарушение этого запрета предусмотрена уголовная ответственность в виде крупного штрафа или лишения свободы на срок до двух лет.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:07 +3
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