На трассе М-4 пьяный «бесправный» водитель устроил смертельное ДТП

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Серьезное ДТП произошло сегодня, 16 февраля, около пяти часов утра на 194-м км трассы М-4 «Дон» (Венёвский район). По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля «Киа Спектра» не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение, а затем в попутную фуру МАН.

Водитель «Киа» ранее был лишен прав за пьяную езду. В этот раз мужчина также находился в состоянии алкогольного опьянения.

В аварии погибла 26-летняя пассажирка «Киа». Водитель получил травмы. Теперь ему грозит уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

Госавтоинспекция напоминает о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянении – за неоднократное нарушение этого запрета предусмотрена уголовная ответственность в виде крупного штрафа или лишения свободы на срок до двух лет.