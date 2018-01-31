Министр соцзащиты прокомментировал убийство матерью годовалого ребенка в Богородицке

31 января на пресс-конференции в правительстве области министр труда и соцзащиты Тульской области Андрей Филиппов заострил внимание на ужасном случае в Богородицке.

Напомним, 39-летняя женщина обвиняется в убийстве своего малолетнего сына. По версии следствия, пьяная мать нанесла своему ребенку не менее десяти ударов кулаком. От полученных травм малыш скончался на месте происшествия.

Андрей Филиппов:

– Мама стояла на учете, в том числе и в учреждениях здравоохранения. Она жила со своей семьей, но почему-то никто из родственников не обратился в соответствующие органы. Родные признаются, что видели негативные факторы ранее. Об этих фактах стоило бы сообщить в комиссию по делам несовершеннолетних, но родственники этого не сделали.

Выходить в каждую семью, наверное, неправильно, это значит нарушать личное пространство. Поэтому, если семья закрытая, например ребёнок не ходит в образовательное учреждение, то у нас остается одна надежда – на неравнодушных людей, которые бы сообщили вовремя о проблемах в такой семье.