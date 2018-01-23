В Москве сотрудники ГИБДД изъяли у туляка пакет с марихуаной

Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под подпиской о невыезде.

Сотрудниками столичной полиции на Каширском шоссе был остановлен Volkswagen. При проверке документов пассажир иномарки заметно нервничал. Об этом сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

В ходе личного досмотра у 32-летнего жителя Тульской области был обнаружен пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Мужчина был доставлен в отдел полиции. Эксперты определили, что в пакете была марихуана – более 90 грамм.

Возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.