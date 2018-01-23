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В тульских налоговых инспекциях изменились платёжные реквизиты

В тульских налоговых инспекциях изменились платёжные реквизиты

В областном Управлении ФНС с начала 2018 года произошла масштабная реорганизация.

Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области напоминает: в Туле с действует единая городская инспекция – Межрайонная ИФНС России № 12, которая обслуживает налогоплательщиков всех районов города. Прием граждан проводится по трём адресам:

  • ул. Калинина, д. 3,
  • ул.Тургеневская, д. 66,
  • ул.Смидович, д. 20-б.

Кроме того, к Межрайонной ИФНС России № 9 помимо Новомосковска, Донского и Кимовского района, теперь обслуживает Ефремов, Богородицкий, Воловский, Каменский, Куркинский и Узловский районы Тульской области. Прием налогоплательщиков осуществляется по прежним адресам.

У реорганизованных инспекций также изменились платёжные реквизиты.

Межрайонная ИФНС России № 12 по Тульской области:

  • в поле 61 «ИНН получателя» – 7104014427,
  • в поле 103 «КПП получателя» – 710501001,
  • в поле 16 «Получатель» – УФК по Тульской области (Межрайонная ИФНС России № 12 по Тульской области).

Межрайонная ИФНС России № 9 по Тульской области:

  • в поле 61 «ИНН получателя» – 7116144445;
  • в поле 103 «КПП получателя» – 711601001;
  • в поле 16 «Получатель» – УФК по Тульской области (Межрайонная ИФНС России № 9 по Тульской области).

Операционные залы инспекций принимают заявителей с 9.00 до 18.00 без перерыва на обед. По вторникам и четвергам услуги оказываются с 9.00 до 20.00, во вторую и четвертую субботы каждого месяца – с 10.00 до 15.00. Больше информации об адресах, режиме работы, контактах и реквизитах можно найти на сайте ФНС России.  

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:55 +1
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