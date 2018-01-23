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Какие улицы Тулы останутся без света 24 января

Какие улицы Тулы останутся без света 24 января

Плановые работы пройдут на 32 улицах областного центра.

С 9 до 17 часов сотрудниками «Тулгорэлектросетей» будут обесточены следующие дома:

  • 8-й пр-д, 34-50 (чётн.), 29-41 (нечётн.),
  • 9-й пр-д, 34, 36-46 (чётн.), 39-51 (нечётн.),
  • 10-й пр-д, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.),
  • 11-й пр-д, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.),
  • 13-й пр-д, 2-15,
  • 26-й пр-д, 1-10,
  • ул. Карпова, 32, 34, 44, 50, 52, 58, 60,
  • ул. Клары Цеткин, 4-20, 5 к. 1, к. 2, к. 3,
  • Красноармейский пр-т, 19-а,
  • ул. Халтурина, 6,
  • ул. Фрунзе, 9, 11, 13,
  • ул. Майская, 5, 3, 7, 9,
  • ул. Попова, 3-21 (нечётн.), 4-20 (чётн.),
  • ул. Яблочкова, 64, 66,
  • ул. Бородина, 52, 52-а,
  • ул. Софьи Ковалевской, 28,
  • ул. Кутузова, 131-а,
  • ул. Глушанская, 1,
  • п. Комарки: ул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 8, 9, 9-а,
  • 1-6 Комарские пр-ды,
  • Мясново: ул. Чмутова, 170-а-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208,
  • 11-й Полюсный пр-д, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.),
  • ул. Тихмянова, 1-п,
  • 12-й пр-д, 2, 2-а, 12, 18-а,
  • 10-й пр-д, 1-2,
  • п. Северный: ул. Центральная, 1-40,
  • ул. Матросова, 2-30,
  • ул. Челюскинцев, 2-11,
  • ул. Лазо, 20,
  • ул. Набережная, 1-14,
  • ул. Кирова, 1-25 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • п. Восточный, 1-65.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:53 +2
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