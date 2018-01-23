Какие улицы Тулы останутся без света 24 января
Плановые работы пройдут на 32 улицах областного центра.
С 9 до 17 часов сотрудниками «Тулгорэлектросетей» будут обесточены следующие дома:
- 8-й пр-д, 34-50 (чётн.), 29-41 (нечётн.),
- 9-й пр-д, 34, 36-46 (чётн.), 39-51 (нечётн.),
- 10-й пр-д, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.),
- 11-й пр-д, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.),
- 13-й пр-д, 2-15,
- 26-й пр-д, 1-10,
- ул. Карпова, 32, 34, 44, 50, 52, 58, 60,
- ул. Клары Цеткин, 4-20, 5 к. 1, к. 2, к. 3,
- Красноармейский пр-т, 19-а,
- ул. Халтурина, 6,
- ул. Фрунзе, 9, 11, 13,
- ул. Майская, 5, 3, 7, 9,
- ул. Попова, 3-21 (нечётн.), 4-20 (чётн.),
- ул. Яблочкова, 64, 66,
- ул. Бородина, 52, 52-а,
- ул. Софьи Ковалевской, 28,
- ул. Кутузова, 131-а,
- ул. Глушанская, 1,
- п. Комарки: ул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 8, 9, 9-а,
- 1-6 Комарские пр-ды,
- Мясново: ул. Чмутова, 170-а-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208,
- 11-й Полюсный пр-д, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.),
- ул. Тихмянова, 1-п,
- 12-й пр-д, 2, 2-а, 12, 18-а,
- 10-й пр-д, 1-2,
- п. Северный: ул. Центральная, 1-40,
- ул. Матросова, 2-30,
- ул. Челюскинцев, 2-11,
- ул. Лазо, 20,
- ул. Набережная, 1-14,
- ул. Кирова, 1-25 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- п. Восточный, 1-65.
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