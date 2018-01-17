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В Узловой из горящей квартиры пожарные спасли человека
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Узловой из горящей квартиры пожарные спасли человека

К счастью, никто не пострадал.

16 января в 21.24 в службу спасения сообщили о возгорании в квартире, расположенной в Узловой на улице Горького.
Пожарные прибыли на место происшествия в 21.26. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, огонь удалось потушить спустя три минуты.

К счастью, никто не пострадал.

Из горящей квартиры пожарные спасли человека.

В результате происшествия в комнате размером 4×3 м прогорел матрас и линолеум.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:21 +4
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