Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Узловой из горящей квартиры пожарные спасли человека
К счастью, никто не пострадал.
16 января в 21.24 в службу спасения сообщили о возгорании в квартире, расположенной в Узловой на улице Горького.
Пожарные прибыли на место происшествия в 21.26. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, огонь удалось потушить спустя три минуты.
К счастью, никто не пострадал.
Из горящей квартиры пожарные спасли человека.
В результате происшествия в комнате размером 4×3 м прогорел матрас и линолеум.
Причина пожара устанавливается.
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